Usa 2020: Kamala Harris, corro per vincere (Di venerdì 14 agosto 2020) NEW YORK, 14 AGO - "Sono in questa corsa per vincere". Lo afferma Kamala Harris che, insieme a Joe Biden, ha firmato i documenti per ricevere la nomination democratica la settimana prossima alla ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

Maumol : La strategia elettorale che svela la prima donna nera candidata alla vicepresidenza Usa è dunque puntare su genere… - repubblica : Coronavirus nel mondo, superate le 200 mila vittime negli Usa secondo uno studio del Nyt [aggiornamento delle 09:40] - SkyTG24 : Un bambino di 8 anni arrestato a scuola da un poliziotto, che vuole ammanettarlo ma fatica parecchio perché troppo… - NewsPadania : RT @Cor_Com: #USA2020 i #social scendono in campo: strumenti informativi per i cittadini - zazoomblog : Ghost of Tsushima e Nintendo Switch tra i più venduti negli USA nel mese di luglio - #Ghost #Tsushima #Nintendo… -