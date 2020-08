Uomini e Donne introduce il trono trans? Le ultime indiscrezioni lasciano sbigottiti (Di venerdì 14 agosto 2020) Da poche ore è trapelata un’indiscrezione bomba che riguarda Uomini e Donne, pare che la redazione abbia deciso di introdurre un trono trans. Non è la prima volta che Maria De Filippi decide di trattare nei suoi programmi temi ancora molto delicati come l’omosessualità. Dopo la presentazione del primo trono gay, a cui prese parte Claudio Sona, il quale scelse Mario Serpa, pare che verrà introdotta anche un’altra tipologia di categoria. Andiamo a vedere tutti i dettagli. La novità sul trono trans a Uomini e Donne Dal magazine Very Intutil People è trapelata una notizia davvero inaspettata sul talk show di Maria De Filippi. A partire dal prossimo autunno è probabile che a ... Leggi su kontrokultura

