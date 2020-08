‘Uomini e Donne’, ex tronista si candida al ‘Gf Vip 5’: “Ho tutte le carte in regola e sotto la doccia voglio essere sempre bello duro” (Di venerdì 14 agosto 2020) Dopo la sua esperienza prima da corteggiatore e poi da tronista a Uomini e Donne, Mariano Catanzaro era tornato sul piccolo schermo lo scorso inverso tra i protagonisti de La Pupa e il Secchione e Viceversa. Mariano, che nel dating show scelse Valentina Pivati, è pronto ora ad affrontare una nuova avventura televisiva. Il ragazzo, come ha confidato a Novella 2000, vorrebbe infatti partecipare alla prossima edizione del Grande Fratello Vip: Il mio desiderio più grande sarebbe quello di partecipare al Grande Fratello Vip, credo di avere tutte le carte in regola dopo il periodo difficile che stiamo passando e che probabilmente passeremo anche nei prossimi mesi. Credo ci sia bisogno di uno come me al Gf Vip, chi mi conosce sa bene che sono un eterno giullare, spiritoso e con la battuta pronta. In ... Leggi su isaechia

