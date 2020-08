Una vita spoiler 15 agosto 2020: Carmen in pena per Ramon (Di venerdì 14 agosto 2020) Sabato 15 agosto 2020 andrà in onda una nuova puntata di Una vita. Protagonista assoluta sarà Carmen, in pena per la sorte di Ramon. Il Palacios non ha più dato notizie di sé, sparendo nel nulla. Dietro tutto ciò c’è lo zampino di Genoveva, decisa a vendicarsi di tutti i vicini di Acacias insieme al marito Alfredo Bryce. Nel frattempo, Rosina si infurierà con Liberto, reo di aver investito tutti i loro risparmi nel banco americano. Come se non bastasse, l’uomo si è lasciato sedurre dalla perfida Salmeron, che ha intenzione di mettere fine al suo matrimonio con Rosina. Nelle puntate di questa settimana della soap opera Una vita abbiamo visto Genoveva intenta a sedurre Liberto, così da convincerlo ... Leggi su kontrokultura

