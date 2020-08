UNA VITA, anticipazioni puntata di sabato 15 e lunedì 17 agosto 2020 (Di venerdì 14 agosto 2020) anticipazioni puntata 1029 di Una VITA di sabato 15 e lunedì 17 agosto 2020:Leggi anche: COME SORELLE, anticipazioni settima puntata di mercoledì 19 agostoGli abitanti di Acacias, arrabbiatissimi per il fallimento del Banco Americano, decidono di organizzare una protesta per strada con tanto di cartelli e slogan; Alfredo dice che sta facendo il possibile per convincere la banca centrale a salvare tutti i risparmi, mentre in realtà non sta davvero facendo nulla… Tra la gente sale la tensione e si inizia a litigare: tra Liberto e Rosina nasce addirittura una crisi coniugale, anche per via delle malevole ingerenze di Genoveva. Carmen decide di cercare Ramon, dopo aver scoperto dove l’uomo ... Leggi su tvsoap

