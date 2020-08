Una nuova era per M5s (Di venerdì 14 agosto 2020) “Un grande in bocca al lupo a Virginia Raggi per la sua ricandidatura e buona fortuna a tutti i candidati sindaco che saranno a capo di coalizioni politiche nei Comuni dove correremo per le elezioni del 20 settembre. Da oggi inizia una nuova era per il MoVimento 5 Stelle nella partecipazione alle elezioni amministrative. Includere e aggregare saranno le vie da percorrere, rispettando e difendendo sempre i nostri valori. Oggi abbiamo scelto di incidere. Oggi abbiamo scelto di provarci. Si riparte ascoltando i territori. Viva il Movimento 5 Stelle”. Così su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio commenta il voto sulla piattaforma Rousseau che ha aperto all’alleanza col Pd e al terzo mandato.Anche il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, saluta in maniera positiva la scelta dei militanti 5 stelle. L’ok giunto dalla base M5s con il ... Leggi su huffingtonpost

robersperanza : Ho firmato una nuova ordinanza che prevede test molecolare o antigenico, da effettuarsi con tampone, per chi arriva… - matteosalvinimi : “Ho fatto MIRACOLI”. E si vanta dei geniali banchi con le rotelle. Ogni giorno una barzelletta nuova. Ci sarebbe da… - BentivogliMarco : Vogliamo continuare a spacciare smartholidays o cottimo digitale per la nuova frontiera del lavoro? Lo… - Ettore79597694 : RT @AlfioKrancic: Faccio una previsione: ancora un paio di settimane, non appena superato i 1000 contagi al giorno, scatterà una nuova emer… - FurlerLipa : RT @DL_italia: Dua Lipa ha condiviso via #Instagram una nuova immagine tratta direttamente dal video ufficiale di #LevitatingRemix, in usci… -

Ultime Notizie dalla rete : Una nuova Linkin Park, esce una nuova canzone: "She Couldn't" Sky Tg24 Una Vita/ Anticipazione del 15 e 14 agosto: abitanti furiosi, e i soldi?

Secondo gli spoiler riguardanti la puntata di Una Vita di oggi, venerdì 14 agosto 2020, una tragica notizia manderà in crisi l’intera comunità di Calle Acacias. Quella che era giunta alle orecchie com ...

In fuga con la figlia dalla Costa Smeralda: "Io aggredita dal mio ex"

PORTO CERVO. Si infittisce il giallo della Costa Smeralda, che vede al centro della vicenda una bambina di 9 anni contesa tra due facoltosi manager, lui romano e lei russa, che si scambiano reciproche ...

Secondo gli spoiler riguardanti la puntata di Una Vita di oggi, venerdì 14 agosto 2020, una tragica notizia manderà in crisi l’intera comunità di Calle Acacias. Quella che era giunta alle orecchie com ...PORTO CERVO. Si infittisce il giallo della Costa Smeralda, che vede al centro della vicenda una bambina di 9 anni contesa tra due facoltosi manager, lui romano e lei russa, che si scambiano reciproche ...