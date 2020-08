"Una nuova era per M5s" (Di venerdì 14 agosto 2020) “Un grande in bocca al lupo a Virginia Raggi per la sua ricandidatura e buona fortuna a tutti i candidati sindaco che saranno a capo di coalizioni politiche nei Comuni dove correremo per le elezioni del 20 settembre. Da oggi inizia una nuova era per il MoVimento 5 Stelle nella partecipazione alle elezioni amministrative. Includere e aggregare saranno le vie da percorrere, rispettando e difendendo sempre i nostri valori. Oggi abbiamo scelto di incidere. Oggi abbiamo scelto di provarci. Si riparte ascoltando i territori. Viva il Movimento 5 Stelle”. Così su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio commenta il voto sulla piattaforma Rousseau che ha aperto all’alleanza col Pd e al terzo mandato.Anche il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, saluta in maniera positiva la scelta dei militanti 5 stelle. L’ok giunto dalla base M5s con il ... Leggi su huffingtonpost

“Abbiamo registrato 3 nuovi casi di positività al Covid 19 – spiega il dg della ASL Bari Antonio Sanguedolce – di cui una persona di rientro dalla Grecia e 2 contatti stretti di casi già accertati.

Vacanze, tampone d’obbligo in 48 ore

Non è chiaro quanti sono i cittadini della Lombardia oggi in vacanza tra le spiagge di Croazia, Grecia, Spagna e Malta. Di certo, quando rientreranno, scatterà per loro l’obbligo di segnalarsi all’Ats ...

