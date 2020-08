UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di lunedì 17 agosto 2020 (Di venerdì 14 agosto 2020) anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE in onda lunedì 17 agosto 2020:Leggi anche: IL PARADISO DELLE SIGNORE 4, anticipazioni di lunedì 17 agosto 2020Alberto Palladini (Maurizio Aiello) capisce che le cose per lui potrebbero mettersi nuovamente male, intanto Nicotera (Paolo Romano) decide di dire tutta la verità a Viola (Ilenia Lazzarin) su quanto accaduto con Susanna (Agnese Lorenzini). Marina (Nina Soldano), il cui rapporto con Fabrizio (Giorgio Borghetti) va a gonfie vele, apre la sua stagione di amministratore delegato alle imprese sotto i migliori auspici. Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) però vive estremamente male la sempre maggiore distanza da lei. L’appuntamento tra Dolly ... Leggi su tvsoap

