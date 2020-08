Un Posto al Sole, anticipazioni oggi 14 agosto: Nunzia in crisi (Di venerdì 14 agosto 2020) anticipazioni “Un Posto al Sole”, puntata del 14 agosto 2020. Che cosa vedremo nell’episodio su Rai 3 alle 20.40 circa? Nunzia non intende più continuare a nascondere il boss Mariano Tregara, dal quale, in passato, ha avuto la figlia Clara. Tuttavia la donna si ritrova a fare i conti con i suoi sentimenti… Irene ha avuto un piccolo incidente. L’evento ha scatenato il rancore e la gelosia diArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

