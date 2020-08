Umtiti positivo al Coronavirus: il comunicato del Barcellona (Di venerdì 14 agosto 2020) "Dopo i test PCR effettuati questo giovedì, il giocatore della prima squadra Samuel Umtiti è risultato positivo al Covid-19 . Il contagiato è asintomatico, sta bene ed è isolata a casa. Il Club ha ... Leggi su corrieredellosport

Attraverso il proprio profilo Twitter, il Barcellona ha comunicato la positività al COVID-19 di Samuel Umtiti dopo i test a cui sono stati sottoposti giocatori e membri dello staff nella giornata di g ...

