Ufficiale: Shenzhen, Jordi Cruijff è il nuovo allenatore (Di venerdì 14 agosto 2020) Ora è Ufficiale: dopo l’esonero di Roberto Donadoni, sarà Jordi Cruijf a guidare lo Shenzhen nella prossima stagione. Figlio d’arte (il padre è Johan Cruijff), l’ex tecnico dell’Ecuador ripartirà dunque dalla Cina, dopo aver allenatore nella sua carriera da tecnico anche il Maccabi Tel Aviv e il Chogging Lifan. Foto: Voetbal International L'articolo Ufficiale: Shenzhen, Jordi Cruijff è il nuovo allenatore proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

