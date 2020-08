Ufficiale – Shenzhen: dopo Donadoni è Jordi Cruyff il nuovo allenatore (Di venerdì 14 agosto 2020) Ora è Ufficiale: dopo l’esonero di Roberto Donadoni, sarà Jordi Cruijf a guidare lo Shenzhen FC nella prossima stagione. dopo l'esonero del mister italiano, sarà il figlio d’arte (suo padre è Johan Cruijff), a mettersi al comando del club. L’ex tecnico dell’Ecuador ripartirà dunque dalla Cina, dopo le esperienze anche al Maccabi Tel Aviv e al Chogging Lifan.Il comunicato dello ShenzhenQuesto l'annuncio del club cinese: "Lo Shenzhen Football Club ha deciso di assumere il signor Jordi Cruyff come capo allenatore della Shenzhen Kaisa Team, Zhang Xiaorui come assistente allenatore e Gao Lin come ... Leggi su itasportpress

