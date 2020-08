Ufficiale: il Burnley acquista Norris dal Wolverhampton (Di venerdì 14 agosto 2020) Il primo acquisto estivo del Burnley è il portiere 27enne Will Norris dal Wolverhampton. Lo riporta il sito Ufficiale del club inglese. Norris Embraces New Challenge https://t.co/3P0dghANaM — Burnley FC (@BurnleyOfficial) August 14, 2020 Foto: Sito Ufficiale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

