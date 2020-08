UEFA, Ceferin: “Final Eight interessanti ma non le riproporremo, spiego perché” (Di venerdì 14 agosto 2020) La Champions League va avanti tramite una formula inedita.Dopo lo stop dettato dall'emergenza Coronavirus, la Coppa europea è ripresa ad agosto. L'ultima fase della competizione sta andando in scena in Portogallo, tramite la formula della Final Eight. Le squadre ancora in gara si trovano infatti a Lisbona in ritiro e vengono costantemente sottoposte ai test necessari per evitare una eventuale diffusione dei contagi.Aleksander Ceferin, presidente della UEFA, ha parlato ai microfoni dell'AFP di Lisbona del format scelto per concludere la Champions League in questa situazione di emergenza: "Le Final Eight potrebbero essere una formula interessante per il futuro anche se non credo che potremo applicarle ancora, perché il calendario è troppo fitto. Non vedo come potremmo piazzare un torneo di un paio di ... Leggi su mediagol

