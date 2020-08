Tuttosport: la Roma vuole Milik per sbloccare la trattativa di Under e Veretout (Di venerdì 14 agosto 2020) Non sarebbe così semplice come appare la trattativa tra il Napoli e la Roma per Under. Secondo quanto riporta Tuttosport infatti i giallorossi sarebbero disposti a trattare solo se il Napoli offrisse come contropartita Milik Intanto c’è anche la Roma che insiste con il Napoli per avere Milik, il cui gradimento manca, e solo in questo caso il club giallorosso metterebbe sul piatto della bilancia i cartellini di Veretout e Under. C’è da convincere Milik, magari appena la Juve si lancerà su di un altro attaccante centrale, così da chiudere una maxioperazione nella quale potrebbe essere inserito anche Hysaj. Con la cessione dell’albanese al club giallorosso, il ds ... Leggi su ilnapolista

Ultime Notizie dalla rete : Tuttosport Roma Arrestato un finto regista a Roma: ha abusato di 8 aspiranti attrici Tuttosport Napoli-Roma, TuttoSport: "Maxi-operazione, coinvolti Under e altri tre calciatori! Ultime su Faraoni"

L'edizione odierna del quotidiano TuttoSport, nello spazio riservato al calcio, prova ad anticipare le mosse di calciomercato del club capitanato da Aurelio De Laurentiis in vista della riapertura del ...

Tuttosport – Volete Pogba? Dateci Dybala!

ROMA – Il ritorno di Paul Pogba è ancora un sogno in casa Juventus, con il passare delle stagioni il centrocampista francese si è confermato uno dei giocatori più forti del panorama mondiale nel suo r ...

