TUTTOSPORT – La Juventus lavora per far tornare Paul Pogba: il sacrificato sarà Paulo Dybala? (Di venerdì 14 agosto 2020) “Volete Pogba? Dateci Dybala!” è il titolo di apertura in prima pagina di TUTTOSPORT oggi in edicola. Vertice di mercato in casa Juventus tra Fabio Paratici e Andrea Pirlo. Il Manchester United apre allo scambio, ma decide il fantasista argentino. Intanto Cristiano Ronaldo è chiaro: “Resto al centro per cento”. Smentite le voci di una partenza del portoghese. Spazio anche all’Atalanta: “Ilicic sarà il primo colpo”. Trionfale ritorno a Bergamo per gli orobici dopo la Champions, che ha fruttato 80 milioni di Euro. “Josip sta sempre meglio, Zapata è incedibile”, ha detto Antonio Percassi. “Favoloso Lipsia! Ora Barça-Bayern”. I tedeschi battono 2-1 l’Atletico Madrid e sono in semifinale. Stasera i blaugrana ... Leggi su calciomercato.napoli

