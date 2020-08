Turismo, settimana di Ferragosto in rimonta con l’ombra del Covid (Di venerdì 14 agosto 2020) (Teleborsa) – Sarà un Ferragosto da ricordare quello del 2020: la settimana migliore dell’estate dal punto di vista turistico, ma lontana mille anni luce dai livelli degli anni scorsi a causa della pandemia, che ha frenato i vacanzieri. Lo ha spiegato Confesercenti, anticipando che nei 7 giorni che culminano con il weekend di Ferragosto, si sono registrati circa 30 milioni di pernottamenti nelle strutture ricettive censite, in calo del 10,8% rispetto allo scorso anno. A far balzare le presenze concorrono però i 20 milioni di pernottamenti in case private, presso amici e parenti, mentre la situaizone si presenta ancora critica per hotel e b&b. Dal sondaggio condotto da Cst in collaborazione con Swg, emerge che si è ridotta anche la spesa, tagliata in media del 27% rispetto allo scorso anno. A ridurre ... Leggi su quifinanza

TurismoItaliaNw : Montagne, laghi, colline tappezzate di vigneti: il caleidoscopio di proposte turistiche della provincia di Brescia.… - ilnazionaleit : Settimana di Ferragosto ricca di eventi ad Auron e St Etienne de Tinée - _DAGOSPIA_ : NELLA SETTIMANA DI FERRAGOSTO SI REGISTRANO CIRCA 30 MILIONI DI PERNOTTAMENTI NELLE... - Diegociorra : @gattonero @Uberbored_80 @montyke La Grecia ha previsto delle forme di controllo che hanno mega ridotto il turismo… - Agnese73186871 : @Giulio_Firenze @AnnamahAnna @gloquenzi Il #Turismo domestico, di una settimana, non potrà mai sostituire 65 mln di… -

Ultime Notizie dalla rete : Turismo settimana Turismo, settimana di Ferragosto in rimonta con l'ombra del Covid Il Messaggero Coronavirus, ultime notizie in Italia e nel mondo: 574 nuovi contagi, 3 le vittime

Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, venerdì 14 agosto. Crescono ancora i contagi in Italia con 574 i nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore e 3 decessi. In ...

Turismo, settimana di Ferragosto in rimonta con l'ombra del Covid

(Teleborsa) - Sarà un Ferragosto da ricordare quello del 2020: la settimana migliore dell'estate dal punto di vista turistico, ma lontana mille anni luce dai livelli degli anni scorsi a causa della pa ...

Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, venerdì 14 agosto. Crescono ancora i contagi in Italia con 574 i nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore e 3 decessi. In ...(Teleborsa) - Sarà un Ferragosto da ricordare quello del 2020: la settimana migliore dell'estate dal punto di vista turistico, ma lontana mille anni luce dai livelli degli anni scorsi a causa della pa ...