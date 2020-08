Turchia: gli Emirati tradiscono la causa palestinese (Di venerdì 14 agosto 2020) La Turchia ha attaccato gli Emirati Arabi per aver siglato un accordo con Israele sulla normalizzazione delle relazioni: 'tradiscono la causa palestinese', ha affermato il ministero degli Esteri di ... Leggi su tgcom24.mediaset

(ANSA) - ISTANBUL, 14 AGO - La Turchia ha attaccato gli Emirati Arabi per aver siglato un accordo con Israele sulla normalizzazione delle relazioni: "tradiscono la causa palestinese", ha affermato il ...«L’accordo tra Israele ed Emirati ufficializza una situazione in corso da tempo. Gli Emirati, l’Arabia Saudita, l’Oman, il Qatar hanno tutti costruito legami con Israele, i primi due in particolare ra ...