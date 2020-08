Turchia e Iran condannano l’accordo tra Israele ed Emirati Arabi: “Tradita la causa palestinese” (Di venerdì 14 agosto 2020) Come prevedibile, Turchia e Iran hanno condannato lo storico accordo di pace di ieri tra Israele ed Emirati Arabi Uniti, mediato dal presidente Usa Donald Trump. “Tradisce la causa palestinese”, ha fatto sapere il ministero degli Esteri in una nota. “Gli Emirati Arabi Uniti stanno cercando di presentare questa intesa – prosegue il comunicato – come una sorta di sacrificio per la Palestina, ma al contrario stanno tradendo la causa palestinese per servire i loro interessi particolari”. Anche il ministero degli Esteri di Teheran ha dichiarato che l’intesa rappresenta “un atto di stupidità strategica da parte di Abu Dhabi e Tel Aviv che senza dubbio rafforzerà l’asse della ... Leggi su italiasera

