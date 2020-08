Trump taglia i fondi per boicottare il voto via posta, i dem: 'È un assalto alla democrazia' (Di venerdì 14 agosto 2020) Trump, che ha annunciato di voler tagliare i fondi alle Poste, sta deliberatamente sabotando la possibilità del voto per posta perché sa che potrebbe favorire l'elezione di Joe Biden alle ... Leggi su globalist

Trump, che ha annunciato di voler tagliare i fondi alle Poste, sta deliberatamente sabotando la possibilità del voto per posta perché sa che potrebbe favorire l'elezione di Joe Biden alle presidenzial ...

