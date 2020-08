Trump, ricoverato il fratello Robert: 'È grave' (Di venerdì 14 agosto 2020) Robert Trump, il fratello minore del presidente americano, È stato ricoverato in un ospedale di New York. Lo riportano i media americani, secondo i quali Donald Trump si recherà nelle prossime ore a ... Leggi su leggo

MediasetTgcom24 : New York, il fratello di Trump ricoverato in ospedale: è grave #roberttrump - rtl1025 : ?? #RobertTrump, il fratello minore del presidente americano, è stato ricoverato in un ospedale di #NewYork. Lo ripo… - Corriere : Ricoverato Robert, il fratello di Donald Trump: «È molto grave» - CaterinaDoglio : RT @repubblica: Ricoverato il fratello di Donald Trump: è 'molto grave' [aggiornamento delle 17:25] - repubblica : Ricoverato il fratello di Donald Trump: è 'molto grave' [aggiornamento delle 17:25] -

Ultime Notizie dalla rete : Trump ricoverato Ricoverato il fratello di Donald Trump: è "molto grave" la Repubblica Robert Trump: il fratello del Presidente Usa è gravissimo

Robert Trump, il fratello minore del presidente Donald Trump, è stato ricoverato a New York. La notizia, data da ABC News, trova in questi minuti la conferma dalla Casa Bianca. I dettagli sulla sua co ...

Robert Trump in ospedale: il fratello del presidente USA è grave

Robert Trump, il fratello minore del presidente Usa, è stato ricoverato in ospedale a New York. La notizia è stata data dalla Abc ed è stata confermata dalla Casa Bianca. I dettagli sulle sue condizio ...

Robert Trump, il fratello minore del presidente Donald Trump, è stato ricoverato a New York. La notizia, data da ABC News, trova in questi minuti la conferma dalla Casa Bianca. I dettagli sulla sua co ...Robert Trump, il fratello minore del presidente Usa, è stato ricoverato in ospedale a New York. La notizia è stata data dalla Abc ed è stata confermata dalla Casa Bianca. I dettagli sulle sue condizio ...