Trump: «La pressione della doccia è bassa per i miei bellissimi capelli». E il governo provvede – Il video (Di venerdì 14 agosto 2020) L’ultima polemica ad aver investito il presidente degli Stati Uniti riguarda un argomento insospettabile: i soffioni della doccia. Tutto nasce da alcune dichiarazioni fatte da Donald Trump in cui si lamentava della pressione dell’acqua troppo bassa per «lavare bene i suoi “bellissimi capelli”». A distanza di un mese il dipartimento dell’Energia ha deciso di dar seguito alla lamentela di Trump. Gli ambientalisti bocciano la proposta per cambiare i soffioni «Aprite la doccia e, se siete come me, non potete lavarvi bene i vostri bellissimi capelli. Perdete 20 minuti. Per favore esci», aveva dichiarato Trump ... Leggi su open.online

