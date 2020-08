Trump cavalca le fake news contro Kamala Harris: 'Non so se sia eleggibile...' (Di venerdì 14 agosto 2020) Da bugiardo e razzista qual è ci si poteva aspettare che si mettesse subito a cavalcare le fake news per delegittimare gli avversari. Donald Trump non ha respinto la falsa teoria alimentata in queste ... Leggi su globalist

Da bugiardo e razzista qual è ci si poteva aspettare che si mettesse subito a cavalcare le fake news per delegittimare gli avversari. Donald Trump non ha respinto la falsa teoria alimentata in queste ...

Trump: "Accordo di pace storico Israele-Emirati", intesa per stabilire relazioni diplomatiche

«Enorme svolta oggi! Storico accordo di pace tra due nostri grandi amici, Israele e Emirati Arabi": Donald Trump ha annunciato così su Twitter l’accordo tra i due Paesi per stabilire piene relazioni d ...

«Enorme svolta oggi! Storico accordo di pace tra due nostri grandi amici, Israele e Emirati Arabi": Donald Trump ha annunciato così su Twitter l'accordo tra i due Paesi per stabilire piene relazioni d ...