Tridico per difendersi sconfessa il governo: “L’Inps ha agito bene, è colpa della legge” (Di venerdì 14 agosto 2020) Sempre più imbarazzante. Sempre più indifendibile. Pasquale Tridico, piazzato dai 5 Stelle alla presidenza dell’Inps, è intervenuto oggi sui furbetti del Bonus Covid. Tridico ammette le clamorose falle nel sistema (e nella legge) In audizione in commissione Lavoro alla Camera, il presidente dell’Inps si è difeso dall’accusa di aver fatto trapelare la notizia dei furbetti. Notizia che ha scoperchiato il caso dei parlamentari che hanno chiesto – e ottenuto – il bonus da 600 euro. Sussidio pensato per aiutare le partite Iva in difficoltà davanti alla pandemia da Coronavirus. Tridico : “Con il Cura Italia il governo ha risposto mettendo a disposizione 10 miliardi e cercando di dare una risposta veloce ai cittadini”. Ha quindi giustificato gli ... Leggi su secoloditalia

