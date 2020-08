Travolti da un insolito destino, Lina Wertmuller: "Il remake con Madonna? Mai visto" ma Giannini smentisce (Di venerdì 14 agosto 2020) Giancarlo Giannini ha smentito le parole di Lina Wertmuller a proposito del remake di Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto. Intervistata da Il Gazzettino, Lina Wertmuller ha giurato di non aver mai visto il remake di Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto con Madonna come protagonista. Giancarlo Giannini, protagonista della pellicola originale, ha smentito le parole della celebre regista. A proposito del film la Wertmuller ha dichiarato: "Rivedo i miei film solo se passano in tv. Qualche tempo fa mi sono imbattuta in Travolti da un ... Leggi su movieplayer

fraurolo121 : RT @pampam77019344: #ciak?? (??No dai, nda) “La femmina è trastullo per il mascolo lavoratore.” Gennarino Carunchio #GiancarloGiannini #Mari… - pampam77019344 : #ciak?? (??No dai, nda) “La femmina è trastullo per il mascolo lavoratore.” Gennarino Carunchio #GiancarloGiannini… - G97196783 : 'Travolti da un insolito destino...' L'uomo che fuori dagli schemi di classe riscopre la propria mascolinità - cinemaniaco_fb : ?????????????? Travolti da un insolito destino, Lina Wertmuller: 'Il remake con Madonna? Mai visto' ma Giannini smentisce… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto: 'Gli schiaffi sul set erano tutti veri'… -

Ultime Notizie dalla rete : Travolti insolito Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto su Retequattro Guida TV Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare di agosto: tutte le location del film

Scopriamo le bellissime location del film Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare di agosto, girato in Sardegna: da Cala Gonone alla spiaggia rosa di Budelli. NOTIZIA di ELISA ERRIU — 14/08/ ...

Travolti da un insolito destino, Lina Wertmuller: "Il remake con Madonna? Mai visto" ma Giannini smentisce

Giancarlo Giannini ha smentito le parole di Lina Wertmuller a proposito del remake di Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto. Intervistata da Il Gazzettino, Lina Wertmuller ha giur ...

Scopriamo le bellissime location del film Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare di agosto, girato in Sardegna: da Cala Gonone alla spiaggia rosa di Budelli. NOTIZIA di ELISA ERRIU — 14/08/ ...Giancarlo Giannini ha smentito le parole di Lina Wertmuller a proposito del remake di Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto. Intervistata da Il Gazzettino, Lina Wertmuller ha giur ...