Trapani: Rapina aggravata: arrestati 2 minorenni (Di venerdì 14 agosto 2020) Nella giornata di ieri i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Trapani hanno dato esecuzione all’ordinanza applicativa della custodia cautelare presso istituto penitenziario minorile, emessa dal GIP del tribunale per i minorenni di Palermo, nei confronti di due ragazzi trapanesi minorenni in quanto responsabili di una Rapina aggravata avvenuta lo scorso mese di luglio.... L'articolo puoi vederlo su: Tvio Trapani. Leggi su tvio

I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Trapani hanno dato esecuzione all’ordinanza applicativa della custodia cautelare presso istituto penitenziario minorile, emessa dal GIP del tri ...

