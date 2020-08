Tragedia a Conca d'Oro, è morto il bambino di 6 anni raggiunto da un colpo di pistola sparato dal nonno (Di venerdì 14 agosto 2020) Foto Ansa Il piccolo bambino di 6 anni, colpito alla nuca da un colpo di pistola sparato accidentalmente dal nonno di 76 anni nella mattinata del 13 agosto , è morto oggi, venerdì 14 agosto al ... Leggi su romatoday

"Caro Roberto Speranza comprendo tutte le difficoltà e gli impegni che stai attraversando ma invoco te ed il Ministro Lamorgese affinchè vi adoperiate per ridurre il numero di armi in circolazione. In ...E’ stata dichiarata la morte cerebrale per il bimbo di 7 anni che questa mattina a Roma è stato raggiunto da un colpo di pistola esploso dal nonno. E’ quanto si apprende da fonti inquirenti. Al moment ...