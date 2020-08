Traffico Roma del 14-08-2020 ore 16:30 (Di venerdì 14 agosto 2020) Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane sul Raccordo Anulare code per incidente lungo la carreggiata interna tra via della Magliana e le aree di servizio Pisana a talenti lentamente per incidenti in via di Casal Boccone altezza via Ugo Ojetti alle squillino Traffico rallentato per un altro incidente in via Principe Umberto all’altezza di via Nino Bixio per essere intenso il Traffico lungo il litorale tra Lido di Ostia e Torvaianica giornata di partenze per molti vacanzieri e primi rientri in città in questo venerdì 14 di agosto ad agevolare gli spostamenti ... Leggi su romadailynews

Nel primo pomeriggio un incendio a Roma sta interessando la zona dell’Appio Claudio. Le fiamme, secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, sono divampate alle 13.15 in via del Quadraro 106. Il prim ...

Vasto incendio nel maneggio in zona Quadraro

Un incendio si e’ sviluppato nella tarda mattinata di oggi, alle 13,15 circa, a Roma in via del Quadraro nei pressi del civico 106. sul posto sono accorse diverse squadre dei vigili del fuoco per doma ...

