Tovaglia a quadri, pronto il film. Anteprima e poi il lancio in tutto il mondo (Di venerdì 14 agosto 2020) Arezzo 14 agosto 2020 - La lingua italiana e i suoi dialetti sono una cosa meravigliosa. Prendiamo il termine del giorno che ha travolto tutti, pandemia. Ci si lega un presente fatto di morti e di ... Leggi su lanazione

Visibile dal 24 agosto su pc, telefonini, tablet e tv. Il racconto del regista Merendelli: tutti i giorni svegli alle 4,30 per girare dall'alba al tramonto. Ci sono tutti gli attori con un omaggio a q ...

Tovaglia a quadri, dalla piazza ai tablet

"Se nel 2020 non vai in Toscana, la Toscana verrà da te, la Toscana accogliente, terra di campanili, nobile, dove tutto è musica, dove tutto è bellezza e ogni pandemia è sconfitta". A raccontarla ques ...

