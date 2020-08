Torre del Greco, cerimonia per le vittime del Ponte Morandi: “Sia fatta giustizia” (Di venerdì 14 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiTorre del Greco (Na) – Due anni fa Torre del Greco piangeva la perdita di quattro giovani amici, tra le vittime del crollo del Ponte Morandi. Questa mattina, proprio nell’area di corso Garibaldi a loro dedicata, si è tenuta una cerimonia commemorativa. Tra i presenti all’iniziativa i genitori di Gerardo Esposito, la mamma e i fratelli di Antonio Stanzione (assenti invece i famigliari di Giovanni Battiloro e Matteo Bertonati). Insieme a loro anche il sindaco Torrese, Giovanni Palomba, e la consigliera regionale Loredana Raia, oltre a vari rappresentanti delle forze dell’ordine, Polizia Municipale e Guardia Costiera. Prima è stata deposta una corona all’altezza della ... Leggi su anteprima24

