Torino Rodriguez, accordo raggiunto: ci sarà la firma fino al 2024 (Di venerdì 14 agosto 2020) Torino Rodriguez, è stato raggiunto l’accordo tra le parti: lo svizzero firmerà un contratto fino al 2024 con i granata Manca soltanto l’ufficialità, ma ormai Ricardo Rodriguez è un nuovo giocatore del Torino. Le parti hanno trova un accordo su base quadriennale, dunque il giocatore rimarrà in granata fino al 2024. A riportarlo è il portale Gianlucadimarzio.com: il giocatore, dopo il prestito al PSV, lascerà definitivamente il Milan. L’arrivo di Theo Hernandez ha fatto scivolare nelle gerarchie il giocatore svizzero che ha deciso di cambiare aria. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

