Torino, Giampaolo in conferenza stampa: data, orario e tv della presentazione (Di venerdì 14 agosto 2020) Mercoledì 19 agosto alle 15:00 Marco Giampaolo terrà la conferenza stampa di presentazione come nuovo allenatore del Torino. C’è grande attesa per ascoltare le prime dichiarazioni del nuovo tecnico granata presso la sala conferenze dello stadio Olimpico Grande Torino. Dopo l’esperienza negativa sulla panchina del Milan, Giampaolo è pronto per ripartire in Serie A. E lo fa alla guida di una delle squadre che più hanno deluso nella scorsa stagione. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale per seguire in tempo reale la conferenza stampa. La conferenza stampa sarà trasmessa su Torino Channel, canale tematico del ... Leggi su sportface

