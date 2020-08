The Lego Star Wars Holiday Special su Disney+ il prossimo 17 novembre per il Life Day (Di venerdì 14 agosto 2020) Feste alternative per Disney+ che decide di portare i fan di Lego e di Star Wars sul pianeta natale di Chewbacca, Kashyyyk, per una celebrazione in stile Wookiee della più magica e allegra festa della galassia, il Life Day, con “The Lego Star Wars Holiday Special”, che debutterà in esclusiva sulla piattaforma di streaming martedì 17 novembre. L’avventura Speciale di The Lego Star Wars Holiday Special riunisce Rey, Finn, Poe, Chewbacca, Rose e i droidi per una gioiosa festa nel giorno del Life Day, una ... Leggi su dituttounpop

