The Devil All the Time: il trailer del film con Tom Holland e Robert Pattinson (Di venerdì 14 agosto 2020) Netflix ha diffuso il trailer ufficiale del film The Devil All The Time, basato sul romanzo scritto da Donald Ray Pollock. Si tratta di un thriller psicologico diretto dal regista italo-brasiliano Antonio Campos e in cui recitano alcuni celebri attori, tra cui Tom Holland e Robert Pattinson. https://youtu.be/EIzazUv2gtI Il primo filmato ufficiale di The Devil All The Time mostra Tom Holland occupato in un ruolo decisamente diverso rispetto a quello ottenuto nel MCU: il suo personaggio è misterioso e cupo. Nel trailer abbiamo anche la conferma della data d’uscita: il 16 settembre 2020. Il film sarà disponibili in tutto il mondo direttamente su ... Leggi su optimagazine

