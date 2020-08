'The Crown', Jonathan Pryce sarà il Principe Filippo nelle ultime stagioni (Di venerdì 14 agosto 2020) Il cast di 'The Crown ' si fa sempre più prestigioso. Nella quinta e sesta stagione dell'acclamato show, Jonathan Pryce è stato chiamato a interpretare il Principe Filippo di Edimburgo. L'attore visto ... Leggi su tgcom24.mediaset

foookingavocado : @HSfakereal_ Outer Banks, The Crown e una leggera, ma molto carina e significativa è Alexa e Katie - _allinbloom : RT @GildedJudy: Il direttore del casting di the crown... Patrimonio dell'umanità - AmbMengao : Marquei como visto The Crown - 2x5 - Marionettes - CineGiornale1 : The Crown | scelto l’attore che interpreterà Filippo nella nuova stagione - youkeepmeright_ : @Shining__Star94 mi sento male, però the crown te la consiglio, non so se ti può piacere? -