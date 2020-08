Terracina, pericolo per l’ordine pubblico: sospesa la licenza di un bar (Di venerdì 14 agosto 2020) Nella giornata di ieri gli Agenti del Commissariato di Terracina hanno notificato decreto di sospensione della licenza emanato dal Questore di Latina e relativo ad un pubblico esercizio per giorni 7, con conseguente chiusura della struttura. I numerosi controlli ed i ripetuti interventi operati dagli Agenti del Commissariato di Polizia hanno consentito di rilevare diverse criticità verificatesi presso l’esercizio commerciale in argomento, a partire dallo scorso maggio, quando degli avventori in stato di ebrezza avevano investito un pedone procurandogli delle ferite. Ulteriori controlli delle Volanti nei mesi successivi si sono resi necessari per sedare accese liti presso lo stesso locale ed, inoltre, è stata accertata la presenza di soggetti annoveranti pregiudizi di polizia quali frequentatori abituali ... Leggi su ilcorrieredellacitta

TERRACINA – Ha trovato unos trano oggetto e si è preoccupata, perché le sembrava un residuato bellico. Così è andata alla polizia e ha fatto bene, perché nella cantna di casa della donna sono arrivati ...

TERRACINA – Un appello alla provincia e all’Anas per intervenire urgentemente e “evitare che per il Ponte Maggiore, sul fiume Linea, si possano ripetere gli enormi disagi che Terracina e il territorio ...

