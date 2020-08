Tempesta d’amore Anticipazioni 14 agosto Tim e Franzi di nuovo insieme? (Di venerdì 14 agosto 2020) Tim si rende conto di essere ancora profondamente innamorato di Franzi e si interroga sulla fine della sua relazione con la nipote di zia Margit. Avrebbe potuto lottare di più per lei? Tim rimpiange Franzi e lei.. Tim, inconsapevolmente incastrato da Nadja, ha scelto di stare accanto alla donna per poter essere un buon padre per il figlio che Nadja gli sta facendo credere di portare in grembo. Il giovane peròArticolo completo: Tempesta d’amore Anticipazioni 14 agosto Tim e Franzi di nuovo insieme? dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

H0PESTR0M : RT @AleCat_91: 1) #Sabitzer fenomenaccio di cui vi parlai decenni orsono 2) #Simeone 21 mln anno per giocare come negli anni '60 3) Ralf… - The_Colonnello : RT @AleCat_91: 1) #Sabitzer fenomenaccio di cui vi parlai decenni orsono 2) #Simeone 21 mln anno per giocare come negli anni '60 3) Ralf… - Elektroteo : RT @AleCat_91: 1) #Sabitzer fenomenaccio di cui vi parlai decenni orsono 2) #Simeone 21 mln anno per giocare come negli anni '60 3) Ralf… - salvoguida23 : RT @AleCat_91: 1) #Sabitzer fenomenaccio di cui vi parlai decenni orsono 2) #Simeone 21 mln anno per giocare come negli anni '60 3) Ralf… - ShitPos93527936 : RT @AleCat_91: 1) #Sabitzer fenomenaccio di cui vi parlai decenni orsono 2) #Simeone 21 mln anno per giocare come negli anni '60 3) Ralf… -

Ultime Notizie dalla rete : Tempesta d’amore San Valentino, le poesie più belle e speciali per dirsi ti amo con parole romantiche Fanpage.it