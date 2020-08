Tavolara, morto il noto alpinista Stenghel in Sardegna (Di venerdì 14 agosto 2020) È morto lo scalatore professionista Giuliano Stenghel dopo una rovinosa caduta in Sardegna nell’isola di Tavolara: lutto nel mondo dell’alpinismo Il mondo dell’alpinismo nazionale e internazionale è in lutto. È morto il noto alpinista Giuliano Stenghel precipitando dalla cima di Tavolara, nel versante nord-orientale della Sardegna. Sull’isola, a lui molto cara, aveva anche un domicilio a Porto San Paolo, località di villeggiatura sull’Orientale Sarda, proprio davanti l’isola di Tavolara. Trentino, di Rovereto, Stenghel era istruttore di alpinismo dal 1978. Il suo soprannome era “il maestro del friabile” ... Leggi su bloglive

