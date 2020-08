Taormina perplesso per l’archiviazione di Conte: “Sconcertante novità” (Di venerdì 14 agosto 2020) Taormina ha più di un dubbio sulla vicenda riguarda Conte. Il noto avvocato e politico italiano ha presentato molte denunce ed esposti contro il premier e i ministri per la gestione dell’epidemia di coronavirus. Dopo che i pm hanno fatto intendere di voler archiviare le posizioni del Presidente del Consiglio e dei suoi Ministri il legale vuole vederci chiaro. La posizione di Conte Resta al centro del dibattito politico la vicenda relativa ai procedimenti a carico di Conte e dei suoi ministri. Come atto dovuto i pm hanno analizzato gli esposti e le denunce presentati in primavera. Tanti cittadini, incluso lo stesso avvocato Carlo Taormina, hanno avanzato accuse molto importanti come il reato di epidemia colposa. Al governo viene imputata la responsabilità per le migliaia di vittime ... Leggi su newspad

