Tania Cagnotto prime foto del pancino dopo l’annuncio della gravidanza (FOTO) (Di venerdì 14 agosto 2020) Avrebbe potuto riprovarci, avrebbe potuto continuare a scrivere la storia dei tuffi alle Olimpiadi. Ma poi qualcosa è cambiato e la vita si sa, scrive pagine inaspettate. Le Olimpiadi sono state rinviate e per Tania Cagnotto il 2020 ha portato una medaglia diversa! La seconda gravidanza. La campionessa italiana, qualche giorno fa ha annunciato che non parteciperà alle Olimpiadi del 2021. Lei e Francesca Dallapè si erano allenate, per riprovarci insieme ma poi lo slittamento delle Olimpiadi ha cambiato le cose. Tania ha scelto la sua famiglia, ha scelto di dare una sorellina alla sua prima figlia e per lei, si chiude il capitolo agonistico, ma non quello dedicato ai tuffi. Promette che ci sarà ancora, chissà, magari andrà alla scoperta di giovanissimi talenti. Per ... Leggi su ultimenotizieflash

Eurosport_IT : ?? Si ritira la più grande tuffatrice italiana di sempre! Grazie di tutto @TCagnotto e auguri per il prossimo bebè i… - ItaliaTeam_it : Semplicemente GRAZIE. ?? Tania #Cagnotto ha annunciato il ritiro dall'attività agonistica. @TCagnotto… - LiaCapizzi : Si ritira la regina dei tuffi. Tania Cagnotto diventerà mamma per la seconda volta e dice stop. Niente più gare, no… - FrancoM47069265 : RT @mircoDmirco: Tania #Cagnotto ha fatto il tuffo più bello del mondo: scegliere la vita umana vale più di 100 medaglie d’oro alle Olimpia… - massidanu : @ketta1_bruce Sembra Tania Cagnotto?????? -