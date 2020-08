Taarabt: «Mi è dispiaciuto non rimanere al Milan. Hakimi? Mai visto uno veloce come lui» (Di venerdì 14 agosto 2020) Adel Taarabt, giocatore del Benfica, ha parlato ai microfoni di Sky Sport ricordando gli anni passati in Italia Adel Taarabt, giocatore del Benfica, ha parlato ai microfoni di Sky Sport ricordando gli anni passati in Italia con il Milan e con il Genoa. Milan – «Nei sei mesi che ho giocato in rossonero credo di aver fatto bene, mi è dispiaciuto non poter continuare. L’arrivo al Milan è il primo ricordo che mi viene in mente, ho giocato in un top club e con grandi calciatori come Kakà. Quando sono tornato in Inghilterra pensavo di poter tornare al Milan. Seedorf mi voleva, ma è cambiato allenatore e Inzaghi aveva altre idee. Questo mi ha fatto male, poi ho passato due anni un po’ difficili». JURIC ... Leggi su calcionews24

