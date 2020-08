Sversamenti illeciti a Ponticelli, telecamere lo inchiodano: denunciato (Di venerdì 14 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Controlli e sanzioni contro le violazioni ambientali: nuovo intervento del reparto di Tutela Ambientale della Polizia Locale di Napoli. L’attività investigativa del reparto ha permesso di individuare il responsabile di due Sversamenti di rifiuti abusivi avvenuti in via Pacioli, quartiere Ponticelli, nell’arco di tre mesi. L’uomo, secondo quanto riferito dalla Polizia municipale, utilizzava indebitamente un furgone non suo, sia per effettuare traslochi, sia come svuota-cantine. Fra i materiali abbandonati vi erano materassi, pneumatici usati, cristalli, guaine e porte in legno combuste. L’illecito è stato scoperto anche grazie alle telecamere di sorveglianza. L’uomo è stato denunciato per reati ambientali ed il ... Leggi su anteprima24

