Surfista attaccato da uno squalo bianco gli infila la tavola in bocca: “Non dovrei essere vivo” (Di venerdì 14 agosto 2020) “Ero convinto di aver perso almeno una gamba“. Sono state queste le prime parole di Phil Mummert, 28 anni, al suo risveglio in ospedale dopo l’attacco subito da un grande squalo bianco mentre stava facendo surf al largo di Bunker Bay, a più di 90 chilometri da Perth, in Australia. L’istinto di sopravvivenza lo ha spinto a lottare con tutte le sue forze contro quel predatore che è sbucato all’improvviso tra le onde, scaraventandolo giù dalla tavola. Pochi attimi e lo squalo gli aveva azzannato una gamba, causandogli profonde ferite. Allora lui per liberarsi ha preso quello che rimaneva della sua tavola e ha infilato il pezzo di legno nella bocca dell’animale: “Ho pensato che fino a quando aveva in ... Leggi su ilfattoquotidiano

