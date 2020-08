Suicide Squad Kill the Justice League: è questo il titolo ufficiale del nuovo gioco Rocksteady (Di venerdì 14 agosto 2020) Appena arrivata la conferma inequivocabile che il prossimo titolo di Rocksteady si chiamerà Suicide Squad: Kill the Justice League. Ecco quando potremo vedere il gioco in azione. Il nuovo titolo dell’universo DC Comics si è fatto attendere, non c’è che dire. Dopo lunghi anni di fughe di notizie e impaziente attesa, Rocksteady ha finalmenteconfermato ufficialmente, la scorsa settimana, che il loro prossimo progetto è davvero un titolo sulla Suicide Squad, come si vociferava da tempo. Il titolo si mostrerà in pompa magna all’evento DC FanDome, il 22 agosto. Questi erano, ovviamente, ... Leggi su tuttotek

