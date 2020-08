Stranger Things 4: gli sceneggiatori "trollano" i fan promettendo di rivelare i segreti della serie (Di venerdì 14 agosto 2020) Gli sceneggiatori di Stranger Things 4 hanno condiviso online un tweet in cui promettevano di rivelare i segreti della nuova stagione, trollando però i fan. Gli sceneggiatori di Stranger Things 4 sono tornati sui social media e hanno trollato i fan con un messaggio in cui sostenevano fossero pronti a condividere i segreti della stagione inedita. Il problema è che i follower non avevano alcun modo per completare la "missione" richiesta, ovvero rispondere al tweet pubblicato online. Sul profilo degli autori di Stranger Things è infatti apparso un tweet in cui si dichiarava: "Una risposta e condivideremo tutti i segreti ... Leggi su movieplayer

Gli sceneggiatori di Stranger Things 4 hanno condiviso online un tweet in cui promettevano di rivelare i segreti della nuova stagione, trollando però i fan.

Gli sceneggiatori di Stranger Things 4 hanno condiviso online un tweet in cui promettevano di rivelare i segreti della nuova stagione, trollando però i fan. NOTIZIA di MOVIEPLAYER.IT — 14/08/2020 Gli ...In rete troviamo parecchie serie TV a popolare Netflix e gli altri servizi digitali per la visione in alta definizione degli stream. Il colosso americano, nato come soluzione per il noleggio di DVD ed ...