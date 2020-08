Stefano De Martino corre a Ibiza da Belen ma lei posta un cactus (Foto) (Di venerdì 14 agosto 2020) Sta accadendo di nuovo? Stefano De Martino è volato a Ibiza per riconquistare per l’ennesima volta Belen Rodriguez? Lo pensano in molti e la realtà è che Stefano e Belen sono davvero di nuovo vicinissimi ma solo perché lei è tornata alla villa alle Baleari e lui è nei dintorni ma magari solo per il figlio Santiago. La storia si ripete, è tutto ciò già visto ma non c’è dubbio che l’ex coppia abbia il merito di mettere sempre il figlio al primo posto. Santiago si divide tra la mamma e il papà ma non con periodi di tempo lunghi. Il gossip crede che il conduttore e ballerino sia già pronto a farsi perdonare. Maria De Filippi ha spiegato che Stefano è così, si ... Leggi su ultimenotizieflash

infoitcultura : Stefano De Martino e Daniele Scardina a Ibiza per dimenticare Belen Rodriguez e Diletta Leotta - infoitcultura : Belen Rodriguez demolisce le speranze di Stefano De Martino: “Non tornerò sulle mie scelte” - infoitcultura : Stefano De Martino sbarca a Ibiza per riconquistare Belen Rodriguez - infoitcultura : Stefano De Martino e Daniele Scardina. I problemi di cuore si curano ad Ibiza - giadinagrisu : RT @tempoweb: De Martino e King Toretto senza #Belen e #dilettaleotta si consolano a Ibiza -