Spunta l'audio sulla mamma dj I turisti: "L'abbiamo vista, poi..." (Di venerdì 14 agosto 2020) Valentina Dardari La famiglia non è ancora andata a testimoniare. Sarebbe una conferma ulteriore della presenza di Gioele Adesso è Spuntato un audio che non lascerebbe ombra di dubbio: con Viviana, la dj 43enne scomparsa lo scorso 3 agosto e ritrovata morta il sabato seguente nei boschi di Caronia, nel Messinese, c’era anche il figlio Gioele di 4 anni. Peccato però che coloro che hanno visto la donna non si siano fermati a testimoniare. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori si tratterebbe di una famiglia del Nord Italia composta da padre, madre e due figli. La famiglia stava viaggiando su una berlina di colore grigio chiaro metallizzato. L'audio confermerebbe la presenza di Gioele La procura ha fornito un loro identikit. L’uomo, un signore robusto sulla cinquantina ... Leggi su ilgiornale

