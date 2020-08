Sposi multati il giorno delle nozze. Il vigile è inflessibile e tira fuori il blocchetto: “Stai rovinando il giorno più bello della nostra vita” (Di venerdì 14 agosto 2020) Lecce, un momento indimenticabile sotto ogni punto di vista. È accaduto in pieno centro cittadino a una coppia di neoSposini. I due erano intenti a continuare i festeggiamenti del loro matrimonio quando sono stati letteralmente fermati per strada. La storia ha dell’incredibile e in poche ore ha già fatto il giro del web. Un giorno importante ‘rovinato’ così. La celebrazione del matrimonio dei due Sposini è avvenuta in una chiesa nei pressi del centro storico della splendida città d’arte pugliese, Lecce. Il fatidico ‘si’ pronunciato poco prima e poi il via libera ai festeggiamenti. Gli Sposi, usciti felici dalla chiesa, hanno proseguito a bordo della loro Citroën Charleston verso il centro ... Leggi su caffeinamagazine

LegaSalvini : MA COME SI FA?!? ITALIANI PERSEGUITATI, CLANDESTINI LIBERI DI SBARCARE E FUGGIRE IN GIRO PER LA PUGLIA! - Piero42395724 : RT @leonemaschio: Lecce, sposi multati durante il matrimonio: avevano lasciato la chiesa suonando clacson 'La Repubblica' 'Questo' mentre… - lilith975 : RT @leonemaschio: Lecce, sposi multati durante il matrimonio: avevano lasciato la chiesa suonando clacson 'La Repubblica' 'Questo' mentre… - giudittafab64 : RT @leonemaschio: Lecce, sposi multati durante il matrimonio: avevano lasciato la chiesa suonando clacson 'La Repubblica' 'Questo' mentre… - Manzo_xy : Gente che spende decine di migliaia di euro in cazzate, però la multa da 100 euro gli 'rovina il giorno più bello'.… -

Ultime Notizie dalla rete : Sposi multati Lecce, multati nel giorno del matrimonio - VIDEO Borderline24 - Il giornale di Bari Coppia di sposi multata nel giorno del matrimonio: vigile urbano contestato a Lecce

«Stai rovinando il giorno più bello della mia vita». Una frase da film drammatico ma per fortuna, dietro, c'è solo una multa nel giorno del matrimonio di due sposi a Lecce. L'agente "intransigente" co ...

Vigile multa una coppia di sposi a Lecce: "Stai rovinando il giorno più bello della mia vita"

Una coppia di sposi è stata multata nel giorno del matrimonio da un vigile urbano a dir poco inflessibile. Una coppia di sposi è stata multata nel giorno del matrimonio da un vigile urbano a dir poco ...

«Stai rovinando il giorno più bello della mia vita». Una frase da film drammatico ma per fortuna, dietro, c'è solo una multa nel giorno del matrimonio di due sposi a Lecce. L'agente "intransigente" co ...Una coppia di sposi è stata multata nel giorno del matrimonio da un vigile urbano a dir poco inflessibile. Una coppia di sposi è stata multata nel giorno del matrimonio da un vigile urbano a dir poco ...