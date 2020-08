Spider-Man, il video dell'audizione di Tom Holland per Captain America: Civil War (Di venerdì 14 agosto 2020) Online è stato condiviso il video in cui si mostra l'audizione di Tom Holland per il ruolo di Spider-Man in Captain America: Civil War. L'audizione di Tom Holland per il ruolo di Spider-Man nel film Captain America: Civil War è apparso online svelando il video che il giovane attore aveva girato grazie all'aiuto di Jon Bernthal. Il filmato fa parte dei contenuti speciali di Spider-Man: Homecoming e mostra il futuro interprete di Peter Parker e i commenti dei produttori e star come Robert Downey Jr. che spiegano i motivi per cui sono rimasti colpiti dal materiale che avevano ricevuto. Tom Holland è ... Leggi su movieplayer

cinemaniaco_fb : ?????????????? Spider-Man, il video dell'audizione di Tom Holland per Captain America: Civil War - RahulShaik_ : @gandugadu0_5 Last ki spider man la chesi scene undhi Adhi a movie lo scene - GianlucaOdinson : PlayStation 5 avrà un'altra esclusiva al lancio oltre a Spider-Man: Miles Morales? @IGNitalia - GianlucaOdinson : Spider-Man Miles Morales: il protagonista avrà mosse uniche @IGNitalia - GamingToday4 : Pubblicato uno screenshot inedito e nuovi dettagli per Marvel’s Spider-Man: Miles Morales -