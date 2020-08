Spazio: condizioni meteo sfavorevoli, rinviato a domani il lancio di Ariane 5 (Di venerdì 14 agosto 2020) rinviato a domani, sabato 15 agosto, il lancio del razzo Ariane 5: lo ha precisato Arianespace in una nota. A bordo 3 satelliti degli operatori Intelsat e B-SAT. Il lanciatore è stato trasferito oggi nella zona di lancio della base dell’Agenzia Spaziale Europea di Kourou nella Guyana Francese, ma a causa delle condizioni meteo sfavorevoli (venti in alta quota), si è deciso di non iniziare la fase finale delle operazioni di preparazione del lancio. La nuova finestra temporale è compresa tra le 18:33 e le 19:20 ora locale, ovvero tra le 23:33 del 15 agosto e le 00:20 del 16 agosto ora italiana.L'articolo meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

